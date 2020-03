Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 10.März 2020, gegen 10.55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit seinem Ford Transit die B 72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe. Dahinter befanden sich zwei weitere Transporter. Als die ersten beiden Transporter in Höhe der Thüler Straße verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte dies der 24-jährige Fahrzeugführer des dritten Transporters zu spät und fuhr auf. Hierbei schob er das zweite Fahrzeug auf den ersten Transporter. Der 24-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

