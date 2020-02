Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - LKW-Unfall mit Gefahrgut

Schwegenheim (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:20h kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW in der Ausfahrt der B9 zum Autohof Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der LKW geriet aus ungeklärter Ursache in den rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn und kippte aufgrund des leichten Gefälles auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde durch herumfliegende Gegenstände im Führerhaus leicht verletzt. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrendes Rettungsfahrzeug kümmerte sich um die Versorgung des Fahrers. Der LKW war beladen mit Behältnissen mit Kunststoffgranulat (Polymerkügelchen), welches zwar als Gefahrgut transportiert werden muss, aber grundsätzlich als ungefährlich gilt. Die Ausfahrt wurde gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt trat kein Gefahrgut aus. Die Bergungsmaßnahmen, sowie die Sperrung der Ausfahrt dauern noch länger an, weil sich im Zuge der Bergung mittlerweile Teile des Granulats um den LKW verteilt haben. Straßenmeisterei, Feuerwehr und ein Bergungsunternehmen sind vor Ort. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell