Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim/Linkenheim - Geldtresor aus Bäckereifilialen entwendet

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in zwei Filialen einer Bäckereikette eingebrochen

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Samstag, 12.45 Uhr und Sonntag, 06.45 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Liedolsheimer Hauptstraße ein. Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten der Bäckerei. Dort wurde ein Tresor aus der Verankerung gerissen und komplett entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.45 Uhr. Dort gelangten die Diebe in eine Bäckereifiliale in der Karlsruher Straße in Linkenheim. Auch hier wurde aus dem Lagerraum ein Tresor aus der Wandverankerung gerissen und mitgenommen.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 sowie das Polizeirevier Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell