Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L 542 zw. Herxheim/Offenbach: 05.02.2020, 13:00 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Die 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L542 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Offenbach. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve verlor sie, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses zunächst ins Schleudern geriet. Hierbei kam sie unter Alleinbeteiligung rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen in den Straßengraben. Anschließend geriet sie auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich dann mehrfach in einem daneben befindlichen Acker. Nach ca. 65 Meter kam das Fahrzeug in Seitenlage zum Erliegen. Zum Unfallzeitpunkt war das Fahrzeug mit insgesamt fünf Personen besetzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt; zwei schwer- und drei leicht verletzte Personen. Es besteht keine Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der L542. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden (5000 Euro).

