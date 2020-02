Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Lingenfeld (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich nun ein Fahrradfahrer verantworten. Er wurde am Dienstagabend kurz vor Mitternacht von einer Streife kontrolliert, weil er ohne Beleuchtung den Gehweg an der Germersheimer Straße in Lingenfeld befuhr. Im Verlauf der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Fahrradfahrer wahrgenommen werden. Ein Atemtest ergab 1,73 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell