Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad sucht Besitzer

Lauterecken (ots)

Ein aufgefundenes Fahrrad sucht seinen Besitzer. Am Samstagmorgen wurde durch einen Anwohner in Lauterecken ein silberfarbenes Herren-Mountainbike aufgefunden. Dieses lehnte auch noch am späten Samstagnachmittag an seiner Hauswand, weshalb der Anwohner das Fahrrad auf der Polizei in Lauterecken als Fundsache abgab. Das Mountainbike wird durch die Polizei an das Fundbüro ausgehändigt. Falls jemand ein Fahrrad vermisst, auf welches die genannte Kurzbeschreibung passt, kann er/ sie sich mit der Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-911-0 in Verbindung setzen.

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382/ 911-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



