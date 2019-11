Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Smart-Fahrerin bei Auffahrunfall leichtverletzt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in der Kaiserstraße wurde eine Frau leichtverletzt. Die 37-jährige Autofahrerin fuhr, in Fahrtrichtung Winnweiler, aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Smart Fortwo auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf auf und kam danach leichtverletzt ins Krankenhaus. Ihren Angaben zufolge, sei sie einem entgegenkommenden 3er BMW Cabrio ausgewichen und deswegen auf das geparkte Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehren aus Lohnsfeld und Winnweiler beteiligt.

Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizei in Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell