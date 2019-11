Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Bürger aufgeklärt

Waldmohr (ots)

Am 16.11.2019 gegen 10:15 Uhr, beobachteten zwei Augenzeugen in Waldmohr in der Weiherstraße, Höhe der VR Bank, einen Fahrzeugführer eines Ford Ranger der während des vorwärts Einparkens in eine Parklücke eine Metallbank beschädigte. Diese befand sich direkt vor der Parkbucht. Der Fahrzeugführer sei dann anschließend davongefahren. Die aufmerksamen Augenzeugen merkten sich das Kennzeichen und kamen anschließend zur Anzeigenerstattung auf die Dienststelle um den Vorfall zu melden. Es entstand an der Metallbank ein Sachschaden von ca. 500,-EUR. Auf den Fahrzeugführer kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

