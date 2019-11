Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in der Kaiserstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Hinweise zur Klärung der Tat werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-2620 an die Kriminalinspektion Kaiserslautern erbeten.

