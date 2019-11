Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Oberndorf auf und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

