Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anhängerdiebe unterwegs

Rehborn (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Samstagmorgen meldet ein 52-Jähriger aus Rehborn den Diebstahl seines Anhängers. Der Anhänger mit Überbreite wurde am Vortag in den späten Nachmittagsstunden zuletzt gesichtet. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug von dem Grundstück des Geschädigten. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06382-911-0.

