Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW auf dem REWE-Parkplatz im Wasserweg --- Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Montag, den 26.08.2019.2019, zwischen 09:50 - 10:12 Uhr wurde ein blauer Daimler-Benz C 200 auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Wasserweg beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, möchte sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt wenden Tel.: 0651 97791710

