Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstag, 07. März 2020, kam es gegen 21.15 Uhr in der Langen Straße in Höhe einer Bank zu einer Körperverletzung. Ein 43-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg und seine 37-jährige Ehefrau fuhren durch die Lange Straße in Richtung Stadthalle, als der Mann eine Gruppe von Männern auf deren Verhalten ansprach. Diese reagierten umgehend aggressiv und schlugen mit mehreren Personen auf den Mann ein. Außerdem schubsten sie die Frau von ihrem Fahrrad. Beide Personen wurden leicht verletzt. Ein weiterer unbekannter Mann, der die Gruppe ansprach, wurde ebenfalls angegriffen. Die Gruppe soll aus bis zu acht Männern bestanden haben. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 10. März 2020, wurde um 18.30 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten auf der Osterstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergaben sich konkrete Hinweise dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. März 2020, kam es gegen 22.00 Uhr im Adolf-Kolping-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Steinpfeiler. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

