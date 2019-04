Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: LKW übersehen, eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 29-jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen leicht verletzt.

Die Fahrzeugführerin befuhr die Landesstraße 546 in Richtung Bundesstraße/Uhlandshöhe, um an der Kreuzung geradeaus weiter nach Malsch zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ampelanlagen an der Kreuzung aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Daher tastete sich die 29-Jährige in den Kreuzungsbereich vor, übersah aber dennoch den von links kommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt, ihr Beifahrer sowie der 48-jährige LKW-Fahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

