POL-MA: Heidelberg: Bustür eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Mittwoch gegen 21.15 Uhr mit seinem mitgeführten Skateboard die Glasscheibe einer Bustür ein.

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein Bus der Linie 31 den Steig C am Bismarckplatz, als eine Person bei Abfahrt von außen gegen dessen Scheibe klopfte. Da der Busfahrer den Linienbus nicht stoppte, schlug der unbekannte Täter mit seinem Skateboard an die Glasscheibe der Tür, woraufhin diese zu Bruch ging.

Hierauf flüchtete der Täter in Begleitung einer weiteren Person in Richtung Sofienstraße und rannte über die Kleine Plöck in unbekannte Richtung davon.

Der Busfahrer konnte die beiden Personen als circa 20 bis 22 Jahre alt beschreiben. Der Tatverdächtige soll eine Jeans und eine Basecap getragen haben.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

