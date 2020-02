Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte sprengten Geldautomat

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Montag um 03.27 Uhr teilte ein Sicherheitsdienst einen Brandmeldealarm in einem Verbrauchermarkt an der Grenzstraße mit.

Polizeibeamte stellten dann kurze Zeit später zwei eingedrückte Glasschiebetüren im Eingangsbereich und im Objekt einen gesprengten Geldausgabeautomaten fest.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden ist zurzeit nicht zu beziffern. Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet.

Ob und was die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

