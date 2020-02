Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Unbekannte brachen am Freitag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.40 Uhr, in ein Haus an der Feldstraße ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner und erbeuteten u.a. Schmuck.

Ebenfall am Freitag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten Einbrecher Schmuck aus einem Haus an der Schillstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

