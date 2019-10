POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm)Am 24.10.2019, gegen 13:10 Uhr, beschädigte ein Lkw mit Anhänger beim Abbiegen am Bismarckplatz in Hildesheim eine Ampel und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Autotransporter. Dieser bog am Bismarckplatz, von der Moltkestraße kommend, in weitem Bogen nach links in die Bismarckstraße Richtung Kennedydamm ab. Dabei stieß er vermutlich mit der rechten Seite des Anhängers gegen einen Ampelmast an der Ecke Bismarckplatz / Bismarckstraße und riss den Signalgeber für Fußgänger ab. Das Fahrzeug soll kurz angehalten und anschließend weitergefahren sein.

Zeugen, die den Unfall eventuell beobachtet haben und Angaben zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

