Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach Bäckereieinbruch am 23.10.2019

Hildesheim (ots)

(jpm)In den frühen Morgenstunden des 23.10.2019 konnte ein Tatverdächtiger nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Hannoverschen Straße in Hasede festgenommen werden (hiesige Pressemeldung vom 23.10.2019, 12:54 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4412279).

Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde beim Amtsgericht ein Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gemäß den §§ 417 ff. der Strafprozessordnung (StPO) gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen gestellt.

Dem Antrag wurde stattgegeben. Der Tatverdächtige wurde am 24.10.2019 im Rahmen einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Hildesheim zu einer Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell