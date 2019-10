Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorsicht vor Betrügern am Telefon!

Hildesheim (ots)

(jpm)In den letzten Tagen meldeten sich wieder mehrere Bürger bei der Polizei, bei denen unbekannte Betrüger zuvor telefonisch versuchten, sich als angebliche Polizeibeamte oder Angehörige (sogenannter "Enkeltrick") auszugeben. In den meisten Fällen erkannten die Angerufenen die betrügerische Absicht und fielen nicht auf die Masche herein.

In einem Fall hatten die Betrüger jedoch Erfolg. Eine über 80 Jahre alte Frau aus dem Landkreis erhielt am 22.10.2019 um die Mittagszeit einen Anruf von einer männlichen Person, der es gelang, die Dame glauben zu lassen, mit ihrem Neffen zu sprechen. Der Mann erklärte einen finanziellen Engpass zu haben und dringend eine größere Menge Bargeld zu benötigen. Er sagte ihr zu, dass sie das Geld am nächsten Tag wieder zurückbekomme. Der vermeintliche Neffe war so überzeugend, dass sich die Seniorin bereiterklärte, ihm zu helfen. Da er selbst angeblich nicht vorbeikommen konnte, sollte das Geld durch die Mitarbeiterin eines Rechtsanwaltes bei der Dame abgeholt werden. Der Mann verwickelte die Seniorin weiter in ein Gespräch, bis schließlich die angebliche Angestellte des Anwalts erschein. Dieser übergab die Dame schließlich einen unteren, fünfstelligen Geldbetrag.

