Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eigentümer von Werkzeug und Camcorder gesucht

Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm)Die Polizei Hildesheim sucht den Eigentümer bzw. die Eigentümerin von Werkzeugen sowie eines Camcorders.

Die Gegenstände wurden bereits am 14.07.2019 auf einer Grünfläche in der Straße Hückedahl in Hildesheim aufgefunden. Im Einzelnen handelt es sich um einen Camcorder der Marke Panasonic samt dazugehöriger Tasche, einem Steckschlüsselsatz mit grünem Kunststoffkoffer sowie einen kleinen, schwarzen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen wie Schraubendrehern, einem Cuttermesser, einer Zange, einem verstellbaren Gabelschlüssel, verschiedenen Bits sowie einem Steckschlüssel mit verschiedenen Aufsätzen.

Die zuständigen Ermittler des 2. Fachkommissariats gehen davon aus, dass die Gegenstände aus einer Straftat stammen. Ein Geschädigter hat sich dazu jedoch bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können oder aber der Eigentümer bzw. die Eigentümerin selbst werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

