FW Menden: Tag der offenen Tür "Am Ziegelbrand"

Tag der offenen Tür "Am Ziegelbrand"

Menden

Auch in diesem Jahr heißt es wieder zuschauen, mitmachen, live dabei sein. Am 15. September 2019 öffnet der Löschzug Mitte der Feuerwehr Menden am Ziegelbrand Tür und Tor für interessierte Besucher.

Bei der Feuerwehr gibt es immer eine Menge zu entdecken, nicht nur für die kleinen Besucher. Auch die Erwachsenen werden auf ihre Kosten kommen, wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu zerschneiden, einen Brand einmal selber zu löschen oder herauszufinden, was so eine Schutzausrüstung tatsächlich wiegt. Für unsere kleinen Besucher wird es ebenfalls die Möglichkeit geben, einmal ein Feuer selber zu löschen.

Die Kinderbrandschutzerziehung in den Räumen der Feuer- & Rettungswache wird die Kinder begeistern und unterhalten. Die Besichtigung der Fahrzeuge sowie einige Schauübungen der aktiven Kameraden runden den Tag ab.

Selbstverständlich ist wie immer für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Freiwillige Feuerwehr Menden

Stefan Deitel

Telefon: 02373/903-1698

E-Mail: sdeitel@ff-menden.de

http://www.ff-menden.de

