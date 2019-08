Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Feuerwehrfest in Oesbern

Menden (ots)

Am Samstag den 07.09.2019, lädt die Löschgruppe Oesbern zum traditionellen Feuerwehrfest in die Mehrzweckhalle Oesbern ein. Ab 16:00 führt die Kinderfeuerwehr eine Showübung durch. Ab 20 Uhr beginnt das Fest in der Mehrzweckhalle Oesbern. Für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt Auch in diesem Jahr ist wieder bestens für das leibliche Wohl gesorgt..

Die Kameraden der Löschgruppe Oesbern freuen sich auf ein paar gemütliche Stunden mit ihren Gästen.

