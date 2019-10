Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Hildesheim (ots)

Betheln ( fri ) : Am 24.10.2019 befährt ein 73-jähriger Kradfahrer die L480 aus Richtung Heyersum kommend in Richtung Betheln. Gegen 15.10 Uhr gerät dieser aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung zum Kieswerk nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Container-LKW , welcher durch einen 42-jährigen Pattensener geführt wird. Durch die Kollision wird der Kradfahrer in den Straßengraben geschleudert. Der 73-jährige verstirbt noch an der Unfallstelle.

Die L480 wird für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 5 Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.400 Euro.

