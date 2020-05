Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - "Profi"-Ladendieb festgenommen

Südlohn (ots)

Einen geradezu gewerbsmäßigen Ladendieb hat die Polizei am Samstag in Südlohn festnehmen können. Das Geschehen hatte sich gegen 16.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Eschstraße abgespielt: Einem Zeugen waren zwei Männer aufgefallen, die das Geschäft zu dieser Zeit aufsuchten. In ihrem Wagen sah der Zeuge unter anderem eine volle Plastiktasche mit Zahnpastatuben und Zahnbürsten liegen. Der Zeuge beobachtete danach im Geschäft, wie die Täter dort Zahnpasta und Zahnbürsten einsteckten. Als sie den Laden verließen, konnte er einen der beiden festhalten. Der andere Mann flüchtete. Bei dem schließlich Festgenommenen fanden Polizeibeamte unter anderem 28 Tuben Zahnpasta und fünf Zahnbürsten. In seiner Vernehmung gestand der 47-jährige polnische Staatsbürger diese und weitere ähnliche Ladendiebstähle ein. Da der Essener einen alkoholisierten Eindruck machte, unterzog er sich einem Test - das Ergebnis deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille hin. Die Beamten stellten die Diebesbeute sicher und brachten den polizeilich einschlägig in Erscheinung getretenen Mann ins Gewahrsam.

