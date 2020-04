Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200402-2: Elf Kellereinbrüche aufgeklärt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei erhielt einen Hinweis zu Diebstählen, fand die Tatbeute und stellte diese sicher. Die drei Tatverdächtigen schweigen bisher zu den Vorwürfen.

Polizeibeamte erhielten am Donnerstag (02. April) um 02:40 Uhr den Hinweis zu mehrfachen Kellereinbrüchen in einem Hochhauskomplex in der Eifelstraße. Dort eingetroffen, stellten die Beamten zum einen die aufgebrochenen Kellerräume fest und zum anderen fanden sie versteckt in einem Buschwerk vor dem Gebäude nach Hinweis von Zeugen die Tatbeute, bestehend aus mehreren Fernsehern, einer Spielekonsole und einem Kopfhörer. Da eine sofortige Zuordnung nicht möglich und der zuständige Hausmeister nicht erreichbar war, stellten die Beamten die Beute zunächst sicher und hinterließen für die unbekannten Geschädigten Mitteilungen, um sich unmittelbar mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen in Verbindung zu setzen.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme trafen weitere Beamte in der Eifelstraße/ Buschkauer Weg auf drei Tatverdächtige (16/16/18), die zu den Vorwürfen keine Angaben machten. Die Beamten übergaben die beiden Minderjährigen ihren Erziehungsberechtigten.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Zeugen, die konkrete Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit den Ermittlern in Kerpen in Verbindung zu setzen. (bm)

