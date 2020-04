Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200401-4: Beifahrerin schwerst verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (01. April) musste die Beifahrerin eines Unfallbeteiligten mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden. Gegen 14:00 Uhr beabsichtigte eine Autofahrerin (47), von der Landstraße (L) 361 nach links auf die Bundesstraße (B) 477 in Richtung Niederaußem abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der geradeaus auf der B 477 von Niederaußem in Richtung Bergheim fuhr. Die drei Insassen des Autos (w17/w47/m40) wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die schwerst verletzte 17-jährige Beifahrerin flog ein Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. Der 61-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 477 im Einmündungsbereich bis ca. 15:15 Uhr gesperrt. Die Polizisten leiteten den Verkehr auf die L 361 ab. Die Unfallursache ist bislang unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (akl)

