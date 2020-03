Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200331-6: Das Polizeipräsidium Aachen bittet um Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung - Aachen/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern nach EC- Karten Betrügerin.

Die Polizei und die Aachener Staatsanwaltschaft suchen mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera eines Geldinstitutes in Kerpen-Sindorf nach einer unbekannten EC- Karten Betrügerin. (Bilder siehe: www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4561163)

Die Tatverdächtige benutzte am 14.07.2019 gegen 00:00 Uhr nachts in der Raiffeisenbank "Frechen- Hürth" eine am Vortag in Aachen entwendete EC- Karte.

Ein Trickdieb hatte sich am 13.07.2019 unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines älteren Herren in Aachen verschafft und in einem unbeobachteten Moment seine Geldbörse und die betreffende EC- Karte entwendet. Noch am gleichen Tag wurden mit dieser Karte Abhebungen im Dürener Bereich vorgenommen. Beim Abhebeversuch in Kerpen-Sindorf wurde die betreffende EC- Karte dann ein-gezogen. Aufwendige kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung der abgebildeten Tatverdächtigen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der abgebildeten Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 bei der Aachener Kripo zu melden. (pw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell