Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200331-3: Einbrüche in Büro und Vereinsheim - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Tatverdächtige hebelten in der Nacht von Sonntag auf Montag (30. März) das Fenster eines Büros auf. In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 05:30 Uhr hebelte ein oder mehrere unbekannte Täter das Fenster eines Büros einer Firma auf der Pfeilstraße auf. Die Unbekannten durchsuchten die Büroräume, entwendeten Geldkassetten mit Bargeld und diverse Schlüssel. Neben dem Büroraum brachen die Tatverdächtigen auch die Heckklappe des Firmenwagens auf. Dort fanden sie jedoch keine Beute.

Eine Zeugin (39) fand am Montag gegen 11:45 Uhr eine geöffnete Geldkassette auf dem Radweg der Franz-Lenders-Straße. In der Kassette befanden sich Zettel und Zugangscodes, die einem Tennisclub, ebenfalls auf der Pfeilstraße, zugeordnet werden konnten. Nach diesem Fund stellten die Polizisten einen weiteren Einbruch in die Büroräume des Tennisclubs fest. Bislang ist noch unbekannt, wie die Tatverdächtigen in das Gebäude gelangten. Sie flohen vermutlich über ein Küchenfenster des Clubs.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht. Sollten Sie verdächtige Personen auf der Pfeilstraße wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

