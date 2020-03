Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200330-5: Einbruch in Vereinsheim - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagabend (27. März) um 22:55 Uhr sind Unbekannte in ein Vereinsheim eines Tennisclubs an der Donatusstraße eingebrochen.

Polizisten stellten vor Ort fest, dass die unbekannten Einbrecher eine Außenglastür eingeschlagen hatten und so in das Vereinsheim, in dem sich auch ein Bistro befindet, gelangt waren. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Während der Tatortaufnahme meldete sich ein Zeuge (43) bei der Polizei, der angab, dass zwei Motorroller mit jeweils zwei Personen vom Vereinsheim in Richtung Von-Werth-Straße geflüchtet seien. Dem Zeugen zufolge, der bereits den Einbruch bei der Polizei gemeldet hatte, fuhren die beiden Zweiräder in Richtung eines Spielplatzes an der Von-Kügelgen-Straße. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtenden Rollern machen können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

