Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200330-3: Corona-Einsätze vom Wochenende - Wesseling/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ahndet weiterhin konsequent Verstöße gegen die Rechtsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

In fünf Fällen haben Polizeibeamte am Wochenende Menschenansammlungen mit mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit aufgelöst. Eine Gruppe von etwa 15 Personen hielt sich am Sonntagmittag (29. März) gegen 12:00 Uhr vor einer Wohnanschrift "Am Entenpfuhl" auf. Als Polizisten sie auf den Verstoß gegen die Rechtsverordnung hinwiesen, gab eine Frau an, nicht an das Coronavirus zu glauben. Die Ordnungshüter betrieben Aufklärungsarbeit, erteilten Platzverweise und fertigten eine Anzeige. Zu ähnlichen Verstößen kam es in Bergheim, Bedburg, Erftstadt und Hürth mit Gruppen unter zehn Personen, welche Ordnungswidrigkeitenanzeigen zur Folge hatte.

In einem Supermarkt an der Eichholzer Straße in Wesseling kam es am Freitag (27. März) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65-jährigen Mann und einem 15-jährigen Jugendlichen. Vor dem Supermarkt hatte sich gegen 13:15 Uhr aufgrund der coronabedingten Abstandsregelungen eine lange Schlange gebildet. Da der 15-Jährige den Mindestabstand von 1,50 Meter zum 65-Jährigen seiner Meinung nach nicht eingehalten haben soll, wurde dieser zunächst sehr laut und schlug dem Jugendlichen anschließend ins Gesicht. Dieser blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, weiterhin möglichst zuhause zu bleiben, um das Virus einzudämmen. (nh)

