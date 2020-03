Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200330-1: Geldautomat aufgehebelt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge bemerkte drei Männer, die an einem freistehenden Geldautomaten hantierten. Er sprach das Trio an, welches daraufhin flüchtete.

Die Polizeileitstelle erhielt am Montagmorgen (30. März) um 04:25 Uhr den Notruf eines Zeugen (66), der drei verdächtige Männer im Industriegebiet in der Boschstraße meldete. Diese hielten sich an einem dort aufgestellten Geldautomaten auf und seien, als sie den Zeugen hörten, in einem weißen SUV in Richtung Venloer Straße geflüchtet.

Mit mehreren Streifenwagen suchten die Beamten den Tatort auf, da von einer versuchten Geldautomatensprengung ausgegangen werden musste. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Geldausgabeschacht gewaltsam aufgehebelt worden war.

Nähere Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug, welches einem VW T-Roc ähnelte, konnte der Zeuge nicht machen. Daher bittet der Ermittler des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim um weitere Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

