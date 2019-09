POL-LB: Korntal-Münchingen (Münchingen): Rauchentwicklung aus Wohnhausanbau

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Freitag wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 18.22 Uhr mitgeteilt, dass Rauch aus dem Bereich eines Anbaus an einem Wohnhaus in der Markgröninger Straße ins Freie dringen würde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich glücklicherweise keine Bewohner im angrenzenden Wohnhaus. Durch die Feuerwehr Korntal-Münchingen, die mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Feuer bzw. die Rauchentwicklung gelöscht. Um 18.32 Uhr war der Brand gelöscht. Ermittlungen zur Ursache dauern an. Der Sachschaden am Anbau beläuft sich auf 2.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

