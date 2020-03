Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung und Körperverletzung

Polizei Pirmasens (ots)

Am 14.03.2020, zwischen 01:30 und 02:00 Uhr, kam es in Pirmasens-Windsberg nach einer Party zwischen den Partybesuchern vor dem Anwesen auf der Straße zu einem Streit, in den sich auch die Hausbesitzer einmischten. Ein Wort gab das andere. Letztendlich soll es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW durch einen Baseballschläger und zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines ehemaligen Partybesuchers gekommen sein. Täter sollen die Hausbesitzer gewesen sein, die jedoch die Taten in der beschriebenen Art bestreiten. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell