Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

Am 13.03.2020, gegen 20:45 Uhr, wurde in der Jahnstraße in Pirmasens ein Roller und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller 74 km/h schnell fuhr, der Fahrzeugführer jedoch nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Roller wurde sichergestellt. Die Betriebserlaubnis des Rollers ist somit erloschen. Vor einer Wiederinbetriebnahme müssen zunächst die technischen Veränderungen beseitigt und dann die Betriebserlaubnis neu beantragt werden. Gegen den 48-jährigen Rollerfahrer wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. |pips

