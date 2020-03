Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

In dem Zeitraum vom 11.03.2020, 22:00 Uhr, bis zum 12.03.2020 ca. 10:00 Uhr, war ein weißer Ford Fiesta im Etzelweg, in Höhe der Hausnummer 63, am Straßenrand zum Parken abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug im Heckbereich, in Höhe des linken hinteren Radkastens, beschädigt. Da blaue Lackanhaftungen an dem Ford festgestellt werden konnten, könnte der Streifschaden durch ein blaues Fahrzeug verursacht worden sein. Die Schadenshöhe betragt ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. | pizw

