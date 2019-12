Polizei Gütersloh

POL-GT: Rheda-Wiedenbrück - Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am Montagnachmittag (16.12., 15.35 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Friedhofsweg gegenüber einer 42-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin in schamverletzender Weise.

Die 42-Jährige befand sich am Ausgang des Friedhofs und bemerkte einen Mann hinter einem Baum, der sich in schamverletzender Weise zeigte und die Frau ansprach.

Nach Angaben der Frau handelt es sich um einen ca. 35-jährigen schlanken Mann, 175 cm groß, mit kurzen hellbraunen Haaren, einem Dreitagebart, eher ungepflegtem Erscheinungsbild, mit einer hellgrauen Jeans und einer grün-karierten Jacke bekleidet, der gebrochen Deutsch sprach.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum und Ort verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

