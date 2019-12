Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall unter Alkoholeinfluss - Drei Verletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Freitagabend (13.12., 21.45 Uhr) verursachte ein 34-jähriger Gütersloher mit seinem Jaguar einen Unfall auf der Isselhorster Straße. Bevor diese zur Friedrichsdorfer Straße wird, bog der 34-Jährige rechts in die Isselhorster Straße ein und verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß frontal mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand zusammen.

Der Unfallverursacher sowie sein 31-jähriger Beifahrer aus Gütersloh wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Letzterer war eigenen Angaben nach nicht angeschnallt.

Die 23-jährige Mitfahrerin aus Gütersloh, die auf der Rückbank saß, wurde schwer verletzt. Alle drei wurden per Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Da bei der Unfallaufnahme in der Atemluft des 34-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Daraufhin wurde dem Gütersloher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren eingeleitet.

