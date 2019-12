Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinhagen (AKO) - Schwerer Verkehrsunfall - eine Getötete, mehrere Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.12.2019), gegen 07:26 Uhr, ereignete sich in Steinhagen ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Isselhorster Straße/Wiesenstraße. Eine 23-jährige Steinhagenerin befuhr mit ihren VW Polo, in dem sich auch ihr 2-jähriges Kleinkind befand, die Isselhorster Straße in Richtung Steinhagen. Nach den ersten Erkenntnissen wollte die junge Frau an der Einmündung Isselhorster Straße/Wiesenstraße nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie ihr Fahrzeug abbremsen und warten. Eine 26-jährige Gütersloherin fuhr mit ihrem Audi aus derzeit ungeklärter Ursache von hinten vermutlich ungebremst auf den VW Polo auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Polo in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda, der von einem 22-jährigen Steinhagener gefahren wurde. Die 23-jährige Steinhagenerin, die nach ersten Erkenntnissen angeschnallt war, wurde durch diesen Aufprall nach hinten durch die Heckscheibe aus ihrem Fahrzeug geschleudert und verstarb an der Unfallstelle. Das 2-jährige Mädchen wurde in dem VW Polo eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht.

Die 26-jährige Fahrerin des Audi wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 22-jährige Fahrer des Skoda wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht und wird dort voraussichtlich stationär verbleiben.

An allen Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Der Sachstand wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Die Fahrzeuge wurden zur Aufklärung des Unfallhergangs sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Mehrere Ersthelfer wurden an der Unfallstelle betreut. Die Notfallseelsorge wurde eingesetzt. Auf der Wiesenstraße befand sich zum Unfallzeitpunkt ein mit Schulkindern besetzter Schulbus. Der Busfahrer reagierte schnell und schickte die Schulkinder in den hinteren Teil des Busses. Zudem fuhr er den Bus aus dem Sichtbereich auf die Unfallstelle und kümmerte sich um die Kinder. Nach erster Einschätzung mussten die Schulkinder nicht betreut werden. Der Busfahrer wurde durch die Notfallseelsorge begleitet.

Die Isselhorster Straße ist für die Unfallaufnahme zur Zeit noch gesperrt (Stand: 10:50 Uhr).

