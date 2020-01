Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr -Unachtsam Fahrzeugtür geöffnet

Lahr (ots)

Das Zusammentreffen eines 46 Jahre alten Audi-Fahrers und eines 78-jährigen Zweiradfahrers hat neben Sachschaden und leichteren Verletzungen nun auch Strafanzeigen zur Folge. Am Dienstagnachmittag parkte der Audi-Fahrer in der Heidenburgstraße am Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertüre. Dabei übersah er offenbar den zu diesem Zeitpunkt neben ihm auf der Straße, verkehrsbedingt wartenden Fahrer des Leichtkraftrades. Offenbar aus Schreck stieß der ältere Fahrer des Motorrades daraufhin die Tür wieder zu und verletzte den Audi-Fahrer leicht am Bein. Als der Zweiradfahrer kurz darauf wieder anfahren wollte, öffnete der Audi-Lenker abermals die Tür, die daraufhin am Auspuff des Bikes hängen blieb. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Lahr haben den so geschilderten Sachverhalt aufgenommen und führen nun die Unfallermittlungen, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell