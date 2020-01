Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mutmaßliche Einbrecher geschnappt -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach ihrer vorläufigen Festnahme in der Nacht auf Montag sind die beiden 18 und 24 Jahre alten Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Das Duo hat verschiedene Einbrüche in der Kleingartenanlage eingeräumt. Zielrichtung ihrer Diebesabsichten seien bisherigen Erkenntnissen zufolge Lebensmittel und Pfandflaschen gewesen. Nach aktuellen Feststellungen der Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos konnten bislang 18 aufgebrochene Gartenhäuser in der Anlage "Wörthböschel" gezählt werden. Ob sämtliche Einbrüche auf das Konto der beiden Männer gehen, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 20.01.2020, 11:41 Uhr

Baden-Baden, Oos - Mutmaßliche Einbrecher geschnappt

Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ist es in der Nacht auf Montag gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festzunehmen. Den beiden 18 und 24 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, mehrere mit Vorhängeschlössern gesicherte Gartenhäuser in der Kleingartenanlage "Wörthböschel" in der Ooser Bahnhofstraße aufgebrochen zu haben. Das Duo konnte kurz nach 1 Uhr beim Verlassen der Kleingartenanlage in Richtung Sinzheimer Straße widerstandslos festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung wurde das Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und was im Einzelfall gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Die Verdächtigen befinden sich derzeit zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen bei den Ermittlern des Polizeipostens Baden-Baden-Oos. Ob sie später einem Haftrichter vorgeführt werden, wird aktuell geprüft.

