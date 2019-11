Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletzten - Allerheiligen-Markt-Tann Rhön

Fulda (ots)

Beim Abbau eines Marktstandes im Rahmen des Allerheiligen-Marktes in Tann Rhön hat sich ein Transporter eines Ausstellers aus dem Raum Coburg aufgrund nicht ordnungsgemäßer Sicherung des Fahrzeuges selbstständig gemacht und ist auf der abschüssigen Straße ca. fünf Meter in den angrenzenden Marktstand gerollt. Hiebei wurde eine 44-jährige Mitarbeiterin eines Marktstandes leicht am Unterarm verletzt. Am Marktstand entstand Sachschaden (ca. 1500,-EUR).

gef.: Müller St. POK Polizeistation Hilders

