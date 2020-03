Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200328-1: Einbrecher in der Grundschule - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Schulleitung informierte die Polizei morgens über einen ungebetenen Gast. Der Unbekannte brach diverse Türen auf und versuchte einen Tresor zu öffnen.

Die Schulleiterin wählte am Freitagmorgen (27. März) um 07:20 Uhr den Notruf 110, da sie einen Unbekannten innerhalb des Schulgebäudes der Grundschule im Park in der Broichstraße bemerkte. Der Mann gehörte offenbar nicht zum üblichen Personenkreis der Schule. Die Zeugin ging von einem Einbruch aus. Mehrere Streifenwagen suchten den Tatort auf und umstellten das Gebäude. Bei der Absuche innerhalb der Schule fanden die Beamten mehrere aufgebrochene Klassenräume im Unter- und Obergeschoss sowie das aufgebrochene Lehrer- und Hausmeisterzimmer. Außerdem hatte der Einbrecher versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was ihm letztlich nicht gelang. Trotz intensiver Absuche konnte der Täter flüchten.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann circa 190 Zentimeter groß und trug schwarze Oberbekleidung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

