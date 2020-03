Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200327-2: Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Junge Männer machten am Donnerstagabend (26. März) an einem Sportplatz ein Lagerfeuer. Gegen 22:45 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizeileitstelle eine sechsköpfige Personengruppe, die augenscheinlich gegen die Coronaschutzverordnung verstieß. Die Gruppe hatte ein Lagerfeuer an einem Sportplatz an der Straße "Am Schwarzmeer" entzündet. Kurz nach dem Anruf des Zeugen entfernten sich die Personen. Die Polizeibeamten trafen drei der jungen Männer (24/25/25) im Umfeld des Sportplatzes an. Das Lagerfeuer löschte die Feuerwehr. Die Polizisten stellten die Personalien der Männer fest und wiesen sie auf die neue Rechtslage hin. Zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Coronaschutzverordnung sieht für derartige Verstöße eine Geldbuße von 200 Euro vor. Die Polizei bittet darum, sich mit der neuen Rechtsverordnung vertraut zu machen. Verstöße werden konsequent verfolgt und durch die jeweilige Ordnungsbehörde geahndet. (akl)

