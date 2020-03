Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200330-2: Zwei Dachstuhlbrände beschäftigen die Brandermittler der Polizei - Erftstadt/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In beiden Fällen gab es keine Verletzten. Technische Defekte können nicht ausgeschlossen werden.

Am Freitag (27. März) erhielten Streifenbeamte um 17:00 Uhr Kenntnis von einem Dachstuhlbrand in Erftstadt in der Straße "Vilskaul". Bei Eintreffen der Beamten konnte im Bereich des Spitzdaches eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Vereinzelt fielen bereits Dachziegeln seitlich herunter. Nach wenigen Minuten drangen die Flammen aus dem Dach. Alle Bewohner des Hauses standen bereits auf der Straße und machten auf sich aufmerksam. Unmittelbar danach traf auch die Feuerwehr der Stadt Erftstadt ein. Nach den Löscharbeiten begannen die Polizeibeamten mit der Feststellung der Brandursache.

Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge im unteren sechsstelligen Bereich.

Am Samstag (28. März) entdeckte ein Nachbar um 12:00 Uhr einen Dachstuhlbrand eines Hauses in der Brahmsstraße und informierte dessen Bewohner sowie die Feuerwehr. Ein Bewohner versuchte zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Familie konnte das Haus unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der Beamten befand sich die Feuerwehr bereits an der Örtlichkeit und begann mit den Löscharbeiten. Das Dachgeschoss des Einfamilienhauses stand in Flammen. Nach den Löscharbeiten leiteten die Beamten Ermittlungen zur Brandursache ein.

Derzeit kann auch bei diesem Brand ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge im fünfstelligen Bereich. (bm)

