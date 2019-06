Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/St.Ilgen: Tür der Besuchertoilette des Friedhofs beschädigt Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über das Wochenende trat ein bislang unbekannter Täter gegen die Doppelglasscheibe der Besuchertoilette des Waldfriedhofs in der Schützenstraße im Leimer Stadtteil St.Ilgen. Die Scheibe splitterte, fiel aber nicht heraus. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. In den Gebäudekomplex selbst gelangte der Unbekannte nicht. Zeugen, die zwischen Samstag- und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Leimen unter Tel.: 06224/1749-0 oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell