Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Weinheim/RNK (ots)

Beim Herausfahren aus dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bergstraße übersah am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Weinheimer Kia-Fahrerin einen ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer und erfasste diesen. Bei dem Sturz zog sich der 82-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu, wurde aber nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrrad wurde vom Auto überrollt und massiv beschädigt. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

