Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 58-Jähriger hantiert mit Waffe am Fenster und wird von Spezialeinsatzkräften festgenommen (Pressemeldung 2)

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Donnerstag kurz vor 08 Uhr meldeten Anwohner der Relaisstraße einen Mann, der offensichtlich aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses schießen würde.

Umgehend wurde die Örtlichkeit von mehreren Funkwagenbesatzungen angefahren.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnten diese einen Mann an einem Fenster feststellen. Dieser hielt, zumindest zeitweise, ein Gewehr in der Hand.

Um mögliche Gefahren für Unbeteiligte so gering wie möglich zu halten, sperrten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Bereich um das Mehrfamilienhaus großräumig ab. Der Straßenbahnverkehr auf der Relaisstraße wurde unterbrochen. In der Nähe liegende Kindertageseinrichtungen wurden in Kenntnis gesetzt und sensibilisiert.

Geschulte Beamtinnen und Beamte der Verhandlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden verständigt und kamen vor Ort. Zeitgleich wurde Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz verständigt und umgehend nach Mannheim verlegt.

Die trainierten Mitglieder der Verhandlungsgruppe konnten keinen Kontakt zu dem Mann aufnehmen.

Aus diesem Grund erfolgte gegen 11.30 Uhr der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos. Der zu diesem Zeitpunkt mit einem kleinen Klappmesser bewaffneten Mann wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

In der Wohnung konnten die Beamten ein Luftdruckgewehr und besagtes Klappmesser sicherstellen. Munition wurde nicht gefunden. Bei dem Luftdruckgewehr handelt es sich nach erster Inaugenscheinnahme um Gewehr, dessen Besitz und Erwerb für über 18-Jährige erlaubnisfrei ist.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 58-jährigen Mann mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb der 58-Jährige im Anschluss seiner medizinischen Versorgung einem Facharzt vorgestellt wird.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schoss der Mann nicht aus seinem Fenster. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bis auf den 58-Jährigen wurden niemand verletzt.

Die Sperrungen wurden aufgehoben.

