POL-MA: Eberbach: Schwarzer Nissan Qashqai beschädigt - Eberbacher Polizei bittet um Hinweise

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erst Tage später brachte der Geschädigte die Sachbeschädigung an seinem schwarzen Nissan Qashqai zur Anzeige. Er stellte seinen Wagen am vergangenen Freitag, 28. Februar kurz vor 6 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Friedrichsdorfer Landstraße ab und bemerkte bei Rückkehr, gegen 15 Uhr, Kratzer an der Beifahrerseite.

Die Schadenshöhe beträgt rund 1.000 Euro. Die Beamten des Eberbacher Polizeireviers ermitteln wegen Sachbeschädigung und nehmen unter Tel.: 06271/92100 sachdienliche Hinweise entgegen.

