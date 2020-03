Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zweier Radfahrer

Heidelberg (ots)

Verletzt wurde eine 73-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Rohrbacher Straße. Verursacht hatte den Unfall ein 82-jähriger Radfahrer, der beim Abbiegen von der Rohrbacher Straße in Richtung Adenauerplatz mit der links neben ihm fahrenden 73-Jährigen zusammengestoßen war. Die Heidelbergerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. In einem Heidelberger Krankenhaus wurde sie medizinisch versorgt. Ob an den Fahrrädern ein Schaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

